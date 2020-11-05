Стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

Всего же муниципальный этап будет проходить по 21 учебному предмету, его участниками становятся школьники средней и старшей параллелей – с 7-го по 11-й классы, те, кто набрал достаточное количество баллов для участия по итогам школьных олимпиад.

Напомним, в школьном этапе принимают участие школьники с 4-го по 11-й классы; в городском – 7-11-й классы; в региональном и всероссийском – выпускники, 9-11-й классы. Таким образом, младшие классы делают пробные шаги в олимпиадном движении, говорят специалисты управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, а для старших просматривается прямая выгода от успешного выступления: победители и призёры всероссийского и иногда регионального этапов получают льготы при поступлении в ряд вузов страны (в зависимости от профиля учебного заведения и выбранного школьником предмета для сдачи).

- К сожалению, не во всех школах ребята перешли в муниципальный этап, где-то они нужных баллов не набрали. Зато участниками муниципального этапа автоматически стали призёры и победители этого этапа в пошлом году, - говорит Светлана Панфилова, главный специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования. – Вообще олимпиада подразумевает дополнительное развитие ребят. Это не просто проверка знаний. Это задания «со звёздочкой», они выходят за рамки базового обучения, тут задействованы расширенные знания, логика, нелинейное мышление.

Муниципальный этап продлится до 9 декабря, главное его отличие от системы проведения в прошлом году – каждая школа проводит его в своей школе, не объединяясь межшкольными группами. Сделано это для разведения потока детей: сейчас это единственно верная тактика, отметили в УОиДО.

После завершения муниципального этапа будут отобраны участники для регионального. Как именно он будет проходить, пока не уточняется: зависит это от эпидемиологической ситуации в городе и регионе в целом.

Напомним, норильские школьники не раз отмечались значительными успехами в олимпиадном движении: только в последние годы они становились участниками всероссийского этапа, хотя побед пока не случалось. Зато наш город входил в число пяти территорий края, дающих наибольшее число победителей и призёров регионального этапа. А в 2018 году Норильск получил привилегию провести региональный этап по 11 предметам на своей домашней площадке.