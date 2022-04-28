Стартовал набор слушателей в школу секретаря судебного заседания

Документы могут подавать кандидаты, имеющие высшее образование по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Правоведение», «Правоохранительная деятельность», «Государственное и муниципальное управление», «Судебная экспертиза», «Судебная и прокурорская деятельность». Приём документов продлится до 16 мая.

В рамках проекта предусмотрены образовательные треки по темам, связанным с исполнением будущих должностных обязанностей, стажировки в аппаратах мирового судьи, где в роли наставников выступят сами судьи. Выпускникам проекта предложат для замещения должности государственной гражданской службы. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету в электронном виде по ссылке.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (391) 211-56-95, 220-59-44, 285-50-13, в отделе кадров и государственной службы агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.