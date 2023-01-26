МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

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Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Школьников приглашают научиться безопасному поведению в социальных сетях.

Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Для обучения цифровой грамотности подготовлено 17 видеороликов. Все они размещены на сайте. Школьники узнают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в Сети или как противостоять кибербуллингу.

В проекте могут принять участие школьники старше 12 лет и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Видеоролики также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.

Фото из открытых источников
26 января в 15:39 270
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