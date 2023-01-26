Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Для обучения цифровой грамотности подготовлено 17 видеороликов. Все они размещены на сайте. Школьники узнают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в Сети или как противостоять кибербуллингу.

В проекте могут принять участие школьники старше 12 лет и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Видеоролики также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.