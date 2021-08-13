Стартовал первый блок нового курса Академии креативных индустрий

«Второй год в АРН действует Академия креативных индустрий. Некоторые итоги уже знакомы горожанам. Например, коллаборационная коллекция «СЕВЕР», которая стала практической частью курса по декоративному искусству и дизайну. Выпускники первого курса Академии - event-компетенций - этой осенью представят два новых фестиваля. Мы заинтересованы в поддержке местных сообществ, поскольку это способствуют развитию креативного сектора экономики и даёт наиболее заметный социальный и экономический эффект», - рассказала специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов АРН Эльвира Лачинова.

Первый образовательный блок нового курса организован агентством совместно с проектом «Школа пленэра» из цикла «Арт-освоение Арктики» Таймырского дома народного творчества.

Первый подобный пленэр на Таймыре прошёл в 2013 году. Тогда художники запечатлели таймырские пейзажи. Следующий выезд был организован через несколько лет - в тухардскую тундру. И сейчас, благодаря партнерству Таймырского дома народного творчества и Агентства развития Норильска, пленэр состоится на плато Путорана.

На озеро Лама отправились 17 художников из Норильска, Дудинки и таймырских посёлков - Попигая, Волочанки, Усть-Авама. Приглашённые художники-эксперты Дмитрий Гусев и Дмитрий Пермяков подготовили для участников цикл лекций и практических занятий. Они расскажут не только о методиках и принципах создания картин, но и о современном позиционировании в оффлайн- и онлайн-форматах. По итогам пленэра в Таймырском доме народного творчества будет организована выставка картин, а лучшие, по мнению приглашённых художников, живописцы станут участниками мастер-классов на академической даче имени И. Е. Репина.