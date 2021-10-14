Стартовал приём заявок на Акселератор бизнес-проектов

По итогу программы участники получают прокаченный проект и подобранные модели его монетизации, а также возможность получить беспроцентный заём на развитие своего бизнеса.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету до 22 октября включительно. На основе анкеты будет проведён конкурсный отбор. Список участников будет объявлен 25 октября в 20.00 по мск.

Подробнее ознакомиться с программой, экспертами проекта и зарегистрироваться можно по ссылке.

Длиться обучение будет три месяца. Первая встреча состоится уже 5-7 ноября.

Также 19 октября в 16.00 по московскому времени запланирована презентационная встреча, на которой организаторы подробнее расскажут о программе и ответят на вопросы участников.

Организатор компания «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».