Стартовал приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года»
Стартовал приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года»
Конкурс проводится Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития с 2015 года. Это один из флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».
На участие в региональном этапе конкурса жители Красноярского края могут отправить заявку до 15 ноября. В рамках этапа жюри определит лучшие проекты в восьми номинациях для социальных предпринимателей и в четырёх номинациях для некоммерческого сектора. Ключевые требования к участникам – наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы, эффективная бизнес-модель и правильно заполненная заявка на официальном сайте конкурса.
«Лучший социальный проект года» стал своеобразным индикатором развития социального предпринимательства в России. Все его участники – практики: предприниматели, которые выстраивают на местах механизмы решения социальных проблем через бизнес-модели, помогают с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья, создают специализированные реабилитационные центры для детей и пожилых людей, формируют новые технологии в социальной среде, сохраняют культурное и историческое наследие», - отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».
За пять лет существования конкурса в нём приняли участие более 3,5 тысячи участников. С каждым годом их количество увеличивается, что говорит о динамике развития нового сектора экономики. «Конкурс «Лучший социальный проект года» в первую очередь призван выявлять лучшие практики решения социальных проблем, демонстрировать экономически устойчивые решения в социальной сфере. Каждый проект является для нас уникальным. Одни дают возможность получить дополнительные навыки людям с ОВЗ, другие заключаются в разработке технических средств реабилитации; ежегодно увеличивается количество проектов в сфере социального обслуживания и патронажа, реализации инклюзивных образовательных программ, сохранении культурного наследия России.
«На мой взгляд, главная ценность конкурса - это возможность продемонстрировать наработанный опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развить свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше», - отметил Богатов Денис, руководитель организационного комитета.
Ежегодно главными партнёрами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, Ростелеком, Росмолодёжь и другие организации. Стратегические партнеры конкурса учреждают специальные номинации для финалистов его регионального этапа.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.