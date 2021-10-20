Стартовал приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года»

На участие в региональном этапе конкурса жители Красноярского края могут отправить заявку до 15 ноября. В рамках этапа жюри определит лучшие проекты в восьми номинациях для социальных предпринимателей и в четырёх номинациях для некоммерческого сектора. Ключевые требования к участникам – наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы, эффективная бизнес-модель и правильно заполненная заявка на официальном сайте конкурса.

«Лучший социальный проект года» стал своеобразным индикатором развития социального предпринимательства в России. Все его участники – практики: предприниматели, которые выстраивают на местах механизмы решения социальных проблем через бизнес-модели, помогают с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья, создают специализированные реабилитационные центры для детей и пожилых людей, формируют новые технологии в социальной среде, сохраняют культурное и историческое наследие», - отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

За пять лет существования конкурса в нём приняли участие более 3,5 тысячи участников. С каждым годом их количество увеличивается, что говорит о динамике развития нового сектора экономики. «Конкурс «Лучший социальный проект года» в первую очередь призван выявлять лучшие практики решения социальных проблем, демонстрировать экономически устойчивые решения в социальной сфере. Каждый проект является для нас уникальным. Одни дают возможность получить дополнительные навыки людям с ОВЗ, другие заключаются в разработке технических средств реабилитации; ежегодно увеличивается количество проектов в сфере социального обслуживания и патронажа, реализации инклюзивных образовательных программ, сохранении культурного наследия России.

«На мой взгляд, главная ценность конкурса - это возможность продемонстрировать наработанный опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развить свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше», - отметил Богатов Денис, руководитель организационного комитета.

Ежегодно главными партнёрами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, Ростелеком, Росмолодёжь и другие организации. Стратегические партнеры конкурса учреждают специальные номинации для финалистов его регионального этапа.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.