Стартовал приём заявок на конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций

Напомним, Фонд президентских грантов начал свою работу в апреле 2017 года. Он проводит конкурсы, по результатам которых предоставляет гранты Президента РФ российским некоммерческим организациям (НКО) на реализацию социальных проектов по 11 направлениям:

– социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

– поддержка молодёжных проектов;

– поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;

– сохранение исторической памяти;

– защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

– охрана окружающей среды и защита животных;

– укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

– развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

– развитие институтов гражданского общества.

Конкурс проводится в четыре этапа: приём заявок, их экспертиза, определение пороговых значений баллов и подведение итогов.

Заявиться на участие НКО могут до 15 марта. Однако в фонде рекомендуют отправлять заявки не позднее чем за пять рабочих дней до окончания приёма, чтобы в случае необходимости участники могли их доработать. Ознакомиться с правилами заполнения заявок можно на сайте Фонда президентских грантов. Результаты конкурса будут известны в июне.

Организаторы отмечают, что приступить к реализации проектов участники должны не позднее 1 июля текущего года и завершить их до 31 декабря следующего года.