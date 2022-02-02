Стартовал приём заявок на конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций
Стартовал приём заявок на конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций
Среди победителей распределят четыре млрд рублей.
Напомним, Фонд президентских грантов начал свою работу в апреле 2017 года. Он проводит конкурсы, по результатам которых предоставляет гранты Президента РФ российским некоммерческим организациям (НКО) на реализацию социальных проектов по 11 направлениям:
– социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– поддержка молодёжных проектов;
– поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
– сохранение исторической памяти;
– защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
– развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
– развитие институтов гражданского общества.
Конкурс проводится в четыре этапа: приём заявок, их экспертиза, определение пороговых значений баллов и подведение итогов.
Заявиться на участие НКО могут до 15 марта. Однако в фонде рекомендуют отправлять заявки не позднее чем за пять рабочих дней до окончания приёма, чтобы в случае необходимости участники могли их доработать. Ознакомиться с правилами заполнения заявок можно на сайте Фонда президентских грантов. Результаты конкурса будут известны в июне.
Организаторы отмечают, что приступить к реализации проектов участники должны не позднее 1 июля текущего года и завершить их до 31 декабря следующего года.