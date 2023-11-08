Стартовал приём заявок на конкурс рисунков «Разноцветные капли – 2023»

Организатор конкурса – Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Минприроды России.

Конкурс пройдёт в трёх возрастных группах: младшая (3-7 лет), средняя (8-14 лет), старшая (15-18 лет). Поучаствовать можно в десяти номинациях: «Супергерой воды», «Любимый водоём», «Жизнь в воде», «Водная сказка», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Бережём главное» и «Лучший digital-рисунок». Подать заявки можно до 27 ноября.

Цифровой вариант своего рисунка участники могут загрузить на сайте конкурса www.рисуюводу.рф. Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнить профиль участника, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить работы. Подать рисунки на конкурс могут представители участника.

Победители получат ценные призы. Кроме того, по результатам общественного голосования на сайте конкурса будет выбрана одна работа – победитель Гран-при, её автор получит планшет и стилус.