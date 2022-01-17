Стартовал приём заявок на конкурсную программу Международного фестиваля этномузыки и ремёсел «МИР Сибири»

Планируется, что фестиваль пройдёт с 8 по 10 июля в пгт Шушенское Красноярского края. 2022-й объявлен в стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, и организаторы «МИРа Сибири» надеются привлечь новых участников.

Заявку можно подать на официальном сайте фестиваля до конца марта. Претендентам на победу необходимо прислать видеозаписи выступлений и презентации работ. Шестьдесят финалистов, прошедших отборочный тур, станут номинантами на премию МИРА.

Оценивать конкурсантов будет жюри под председательством известного фольклориста и музыкального продюсера Сергея Старостина и художника–керамиста Александра Мигаса.

Оргвзносы за участие в конкурсе не предусмотрены. Кроме того, дирекция обеспечивает питание и проживание артистам и мастерам на очном этапе конкурса.

Более подробная информация опубликована на сайте.