Стартовал приём заявок на участие в летнем форуме ТИМ «Юниор»

Заполнить анкету можно по ссылке. Работа форума продлится с 25 июля по 23 августа. На каждый заезд приглашаются 375 участников, 60 из которых – конкурсанты третьего сезона конкурса «Большая перемена», проходившего в рамках нацпроекта «Образование». Все документы для подачи заявки можно найти в группе проекта ВКонтакте.

В этом году ТИМ «Юниор» будет посвящён 14 направлениям креативных индустрий: издательское дело и журналистика, новые медиа, телевидение, кино, музыка и саунд-дизайн, искусство, мода, IT, компьютерная графика, архитектура и урбанистика, разработка игр, образование, маркетинг, дизайн. Вопросы оргкомитету форума можно задать по электронной почте timjunior_krsk@mail.ru. Более подробно с направлениями каждого заезда можно ознакомиться на сайте Краспутевка.рус.