Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «Проф-IT.2022»

Ежегодно в конкурсе принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления с проектами и лучшими ИТ-практиками в области региональной информатизации. Красноярский край 13 раз занимал в конкурсе призовые места в различных номинациях — одна победа, семь вторых мест и шесть — третьих. А в прошлом году оргкомитет конкурса опубликовал рейтинг регионов по количеству проектов-финалистов за последние восемь лет, где Красноярский край вошёл в пятерку сильнейших субъектов.

В этом году будут определены победители в 14 основных, двух дополнительных и двух специальных номинациях. В прошлом году системы Красноярского края заняли три призовых места в основных номинациях – система «Ситуационный центр управления здравоохранением Красноярского края» и мобильное приложение «Система оповещений – 112» заняли вторые места, а «Интеллектуальный модуль прогнозирования результативности спортсмена «Одарённость.Талант.Результат» стал третьим. Кроме того, в 2021 году министр цифрового развития края Николай Распопин стал победителем специальной номинации – «IT-Лидер года».

Приём заявок на конкурс продлится до 5 августа. Отбор финалистов пройдет путём онлайн-оценки проектов членами жюри до 25 августа. Участники регистрируются на сайте http://konkurs.d-russia.ru/. В жюри входят представители органов исполнительной власти из 85 субъектов России, федеральных органов, эксперты, представители научного сообщества. Финал конкурса по традиции пройдёт в рамках Всероссийского форума региональной информатизации «Проф-IT», который в этом году состоится в Санкт-Петербурге 3-4 октября. Место проведения конкурса и форума всегда разные, в 2020 году их принимал Красноярск.