МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Экспортёр года»

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Экспортёр года»

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Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Экспортёр года»

Крупные норильские компании, предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели могут подать заявку до 15 июня насайте организатора конкурса - Российского экспортного центра.

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Экспортёр года»

Участники могут заявиться в 12 номинациях. Среди представителей малого и среднего бизнеса конкурсная комиссия выберет лучших экспортёров в различных сферах. Участие в конкурсе бесплатное. Победителей определят в два этапа. Первый пройдёт с августа по сентябрь, на нём будут определены победители в каждом федеральном округе. Затем среди лидеров отберут победителей на федеральном уровне. В ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России" пройдёт торжественная церемония награждения - победители получат дипломы, грамоты и памятные знаки.

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края: «В нашем регионе предпринимателям помогает продвигать продукцию на зарубежные рынки центр поддержки экспорта, который оказывает различные услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году специалисты центра помогли нашим компаниям заключить экспортные контракты на общую сумму 4,5 млн долларов США. Уверена, что предприниматели края своими достижениями могут произвести впечатление на конкурсную комиссию».

Фото из открытых источников
9 апреля в 09:28 300
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