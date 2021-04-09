Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Экспортёр года»

Участники могут заявиться в 12 номинациях. Среди представителей малого и среднего бизнеса конкурсная комиссия выберет лучших экспортёров в различных сферах. Участие в конкурсе бесплатное. Победителей определят в два этапа. Первый пройдёт с августа по сентябрь, на нём будут определены победители в каждом федеральном округе. Затем среди лидеров отберут победителей на федеральном уровне. В ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России" пройдёт торжественная церемония награждения - победители получат дипломы, грамоты и памятные знаки.

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края: «В нашем регионе предпринимателям помогает продвигать продукцию на зарубежные рынки центр поддержки экспорта, который оказывает различные услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году специалисты центра помогли нашим компаниям заключить экспортные контракты на общую сумму 4,5 млн долларов США. Уверена, что предприниматели края своими достижениями могут произвести впечатление на конкурсную комиссию».