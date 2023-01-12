Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Экономическое возрождение России»

В этом году рекомендуемые темы для конкурсных работ - современное состояние экономики России, её отдельных отраслей, инновационные процессы в российской экономике, реализация нацпроектов, осуществление эффективной промышленной политики, государственно-частное партнёрство, инвестиционная деятельность, особенности экономического развития регионов, роль малого и среднего бизнеса в России, социальная ответственность бизнеса и другие.

Среди номинаций – «Лучшие региональные средства массовой информации», «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах», «Лучшие отраслевые СМИ», «Успешный старт», «Лучший бизнес-блог».

Гран-при конкурса вручается победителю, который представит жюри лучшую историю предпринимательского успеха.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, а также по телефону 8 (923) 296-50-01.

Заявки от участников из Красноярского края принимаются до 1 февраля на cstpp_press@mail.ru или varlamov.cstpp@mail.ru, а также по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 26.