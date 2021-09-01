Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

Учредитель конкурса Министерство труда и социальной защиты России. По распоряжению правительства Красноярского края конкурс ежегодно проводится на территории региона с 2009 года. Его основная задача – выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнёрства в организациях.

Напомним, что конкурс будет проходить в два этапа - на региональном и федеральном уровнях. Более подробную информацию о порядке проведении конкурса можно узнать на официальном сайте Минтруда РФ.

Для участия необходимо направить пакет документов, оформленный в соответствии с выбранной номинацией, в краевое министерство экономики и регионального развития, по адресу: 660009, Красноярск, ул. Ленина, 123а, с пометкой: конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», предварительно разместив заявку в программно-информационном комплексе Минтруда России «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»: http://ot.rosmintrud.ru/ (инструкция по работе в информационной системе приведена в приложении 6 методических рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда России).

По вопросам работы в информационной системе обращаться в техническую поддержку конкурса: телефон (495) 587-88-89 доб. 0000, электронная почта support@rosmintrud.ru