Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»
Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»
До 25 сентября организации, осуществляющие деятельность на территории Красноярского края, независимо от организационно-правовой формы и вида экономической деятельности, могут подать конкурсную заявку.
Учредитель конкурса Министерство труда и социальной защиты России. По распоряжению правительства Красноярского края конкурс ежегодно проводится на территории региона с 2009 года. Его основная задача – выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнёрства в организациях.
Напомним, что конкурс будет проходить в два этапа - на региональном и федеральном уровнях. Более подробную информацию о порядке проведении конкурса можно узнать на официальном сайте Минтруда РФ.
Для участия необходимо направить пакет документов, оформленный в соответствии с выбранной номинацией, в краевое министерство экономики и регионального развития, по адресу: 660009, Красноярск, ул. Ленина, 123а, с пометкой: конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», предварительно разместив заявку в программно-информационном комплексе Минтруда России «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»: http://ot.rosmintrud.ru/ (инструкция по работе в информационной системе приведена в приложении 6 методических рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда России).
По вопросам работы в информационной системе обращаться в техническую поддержку конкурса: телефон (495) 587-88-89 доб. 0000, электронная почта support@rosmintrud.ru