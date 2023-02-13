Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В этом году в конкурсе заявлены следующие номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

«Данный конкурс – одна из составляющих нацпроекта «Демография». За годы его проведения он стал одним из важнейших мероприятий в сфере продвижения семейной политики в нашей стране. Что, как не конкурсная среда, позволяет раскрыть секреты создания дружных и активных семей, поделиться традициями предков, познакомиться и подружиться с единомышленниками», - отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Подать заявку можно до 19 апреля на e-mail: cemya_goda@mail.ru. Также необходимо подготовить презентационные материалы (видеоролик, семейные фотографии, дипломы, грамоты и прочее). Специалисты Ресурсно-методического центра системы социальной защиты населения проконсультируют участников по вопросам, связанным с участием в конкурсе.

Награждение по итогам регионального этапа пройдет в июле в преддверии Дня семьи, любви и верности. Победители в каждой номинации получат премии и смогут представить Красноярский край на всероссийском этапе конкурса. Кроме того, истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край-2023».

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края или на сайте ресурсно-методического центра.