Стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие неправительственные организации, которые осуществляют следующие направления деятельности:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса – президентскиегранты.рф. Итоги будут подведены в июне, и с 1 июля подержанные проекты уже смогут начать работу.

Отметим, что отправить заявку рекомендовано до 5 марта, чтобы у заявителя было время на исправление технических ошибок.