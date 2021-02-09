Стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов
Стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов
Приём заявок продолжится до 15 марта 23.30 по московскому времени.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие неправительственные организации, которые осуществляют следующие направления деятельности:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Подать заявку можно на официальном сайте конкурса – президентскиегранты.рф. Итоги будут подведены в июне, и с 1 июля подержанные проекты уже смогут начать работу.
Отметим, что отправить заявку рекомендовано до 5 марта, чтобы у заявителя было время на исправление технических ошибок.