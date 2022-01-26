Стартовал Всероссийский конкурс для студентов и школьников «Твой ход»

«Твой ход» состоит из трёх треков: «Определяю» — для тех, у кого есть идеи по изменению среды в вузах; «Создаю» — для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте; «Делаю» — для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих вузах.

Участие в проекте позволит студентам создать собственную траекторию развития, расширить кругозор, изменить среду вокруг себя, самореализоваться, установить контакт с будущими работодателями. Кроме того, участники соберут портфолио для будущей карьеры.

Главный приз — грант на сумму в один миллион рублей. Выигранные средства можно будет потратить на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап.

Подробности конкурса можно узнать на официальном сайте конкурса.