МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовал Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»

Стартовал Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»

Главная / Новости / Общество

Стартовал Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»

Главная цель конкурса — снижение уровня травматизма и улучшение условий труда рабочих.

Стартовал Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»

Принять участие могут организации и их объединения независимо от организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, а также органы исполнительной власти в области охраны труда и органы местного самоуправления. Победители будут определены в нескольких номинациях. Награждение пройдёт в сентябре на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Подать заявку можно до 6 августа. По всем вопросам обращаться в службу технической поддержки по телефону 8-(495)-414-10-90 или по e-mail: konkurs@rusafetyweek.com

Получить более подробную информацию можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото из открытых источников
28 июля в 18:10 310
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также