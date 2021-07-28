Стартовал Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»

Принять участие могут организации и их объединения независимо от организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, а также органы исполнительной власти в области охраны труда и органы местного самоуправления. Победители будут определены в нескольких номинациях. Награждение пройдёт в сентябре на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Подать заявку можно до 6 августа. По всем вопросам обращаться в службу технической поддержки по телефону 8-(495)-414-10-90 или по e-mail: konkurs@rusafetyweek.com

Получить более подробную информацию можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.