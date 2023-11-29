Стартовал Всероссийский онлайн-марафон «Кредитная математика: разбираемся, как устроены кредиты»

Спикерами на марафоне выступят представители Минфина и Банка России, эксперты Научно-исследовательского финансового института и ведущих банков России. Они расскажут, как устроена экономика кредита и как определить свои финансовые возможности для оптимальной стратегии его погашения, когда выгодно досрочное погашение и как выбрать подходящую ипотечную программу, что такое кредитные каникулы и реструктуризация долга.

В программе мероприятия: видеолекции, полезные тематические материалы, итоговый тест с ценными призами, а также возможность получить именной сертификат. Участие бесплатное, доступ к материалам по времени не ограничен.

Кроме того, между регионами пройдёт соревнование. Организаторы определят, жители какого субъекта больше других интересовались темой кредитов и ипотеки, смотрели лекции и получали сертификаты. Каждый сертификат влияет на рейтинг региона по финансовой грамотности.

«Для многих людей использование кредитных продуктов стало обычным явлением в жизни. Но не все понимают, насколько важно ответственно подходить к таким решениям и как сохранить при этом финансовое благополучие. Очень удобно, что лучшие эксперты в сфере кредитования готовы делиться знаниями и опытом на открытых онлайн-площадках, создавая комфортные и интересные условия общения», – подчеркнул заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь.

Узнать подробную информацию и следить за расписанием можно на официальном сайте марафона.