Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

До 16 октября норильчане могут голосовать за нашего земляка Александра Жданова, старшего лейтенанта полиции. Традиционно голосование проходит в онлайн-формате. Это позволяет сделать процесс более открытым.

По результатам второго тура лучший участковый территориального ОМВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса. Перед тем как отдать свой голос, граждане могут ознакомиться с анкетами участников, в которых описаны их биография, профессиональный путь и заслуги.

Чтобы сделать свой выбор, достаточно нажать на кнопку «Проголосовать» под портретом участника.