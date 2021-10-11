Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
До 16 октября норильчане могут голосовать за нашего земляка Александра Жданова, старшего лейтенанта полиции. Традиционно голосование проходит в онлайн-формате. Это позволяет сделать процесс более открытым.
По результатам второго тура лучший участковый территориального ОМВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса. Перед тем как отдать свой голос, граждане могут ознакомиться с анкетами участников, в которых описаны их биография, профессиональный путь и заслуги.
Чтобы сделать свой выбор, достаточно нажать на кнопку «Проголосовать» под портретом участника.