Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

Голосование в рамках второго регионального этапа стартовало 7 октября и продлится до 16 октября. Отдать свой голос горожане могут на сайте конкурса. Перед этим каждый может ознакомиться с анкетами участников.

По результатам второго тура лучший участковый территориального ОМВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса.

В этом году Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России в 12-й раз.