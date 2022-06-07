МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовал второй конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0»

Стартовал второй конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0»

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Стартовал второй конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0»

Конкурс проводится фондом целевого капитала «Наш Норильск». Грантовый фонд в этом году также составит 50 миллионов рублей.

Стартовал второй конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0»Стартовал второй конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0»Стартовал второй конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0»

Фонд «Наш Норильск» использует в своей работе такой эффективный инструмент благотворительности, как эндаумент. Полученные от жертвователей средства не направляются сразу нуждающимся, а инвестируются в проекты. Целевой фонд остаётся нетронутым, а инвестиционную прибыль «Наш Норильск» использует для финансирования долгосрочных социальных проектов.

Напомним, фонд учреждён в 2019 году бывшим директором ЗФ «Норильский никель» Александром Рюминым, бывшим главным редактором «Заполярки» Игорем Астаповым и экс-директором Агентства развития Норильска Светланой Рубашкиной. На сегодняшний день общая сумма его целевого капитала — 2 миллиарда 600 миллионов рублей, из которых более 5 миллионов рублей составляют пожертвования горожан и предпринимателей. Как подчеркнула директор фонда Анна Макуха, это очень хороший показатель:

- Для примера: в России есть эндаумент–фонды, существующие уже более десяти лет, целевой капитал которых составляет всего 10-15 миллионов рублей. Наш показатель говорит о том, что к фонду хорошо относятся, нам доверяют, нас поддерживают. Значит, фонд успешно выполняет свою основную миссию — способствует развитию социальной сферы Норильска и Таймыра, объединяя тех, кто чувствует личную сопричастность вне зависимости от места жительства.

В прошлом году 50 миллионов рублей были распределены между девятью победителями конкурса в трёх номинациях: «Взаимодействие и обмен», «Обучение» и «Поиск и привлечение». Несмотря на то что на реализацию проектов даётся три года, у финалистов конкурса уже есть видимые результаты. Например, благотворительный фонд «Территория добра» в рамках своего проекта «На льдине» уже проводит встречи и мастер-классы для тех, кто ощущает проявления синдрома эмоционального выгорания на рабочем месте. С аншлагом прошли четыре отчётных концерта прошлогоднего грантополучателя — Норильского колледжа искусств, на которые в рамках проекта «Играем вместе» приезжали специалисты со всей России и делились со студентами секретами мастерства. Кроме того, на средства гранта в колледже закупили новые музыкальные инструменты, фотооборудование, расходные материалы. Благодаря дополнительному финансированию музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» продолжает совершенствовать арт-среду нашего города, приглашая творческих гостей из разных городов страны. В норильской «Маяковке» полным ходом идёт подготовка премьеры мюзикла «Элиза», а также организована работа с творческой молодёжью города, у которой появится шанс выйти на сцену самого северного театра вместе с актёрами.

Распространять инновационный педагогический опыт теперь смогут в Норильской детской художественной школе, где в рамках проекта «Арт-подготовка» создаётся образовательный центр для преподавателей художественных дисциплин в школах искусств и общеобразовательных школах региона. Ещё дальше в вопросе квалифицированных кадров пошли в Таймырском колледже, выиграв максимально возможную сумму грантовой поддержки — 10 миллионов рублей. В Дудинке создан рекрутинговый центр для поиска, привлечения и социальной адаптации профессиональных кадров на Таймыре.

Также благодаря дополнительному финансированию фонда «Наш Норильск» в Централизованной библиотечной системе внедряют передовые технологии в работе с молодёжью. Сейчас активно идёт ремонт помещений, в которых по замыслу проекта «Библиотека: курс омоложения» будет работать пространство для создания медиаконтента, причём не только для сотрудников библиотеки, но и для всех заинтересованных горожан. Также с помощью мультимедийных технологий развивается Таймырский краеведческий музей, который в скором времени представит проект «Ожившие полотна», иллюстрирующий быт северных народов.

На грантовые средства было закуплено специализированное реабилитационное оборудование для центра «Виктория». Более того, благодаря финансовой поддержке работать на нём обучились и сотрудники центра, и родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году фонд «Наш Норильск» готов поддержать полезные, перспективные и долгосрочные проекты в двух номинациях. Первая — «Кадры Заполярья» (сумма гранта — до 7 миллионов рублей) — для некоммерческих организаций, готовых решать вопросы кадрового голода на территории, а именно: обучать, повышать квалификацию специалистов, привлекать профессионалов из других регионов, разрабатывать и внедрять IT-решения для подготовки кадров, профессиональных обменов и академической мобильности. Вторая — «Социальные инновации» (сумма гранта — до 10 миллионов рублей) — для проектов, касающихся применения современных технологий планирования, разработки и внедрения IT-продуктов в социальной сфере, внедрения новых или преобразования существующих социальных систем, формирования и сохранения культурного фонда территории.

Приём заявок продлится до 10 августа. Независимые эксперты прежде всего будут обращать внимание на актуальность проекта, социальную значимость, инновационность, результативность, системность, масштабность, долгосрочность позитивных изменений, реалистичность и целесообразность бюджета.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте https://nashnorilsk.ru/. 16 июня для всех заинтересованных специалисты фонда проведут открытую консультацию. Записаться на неё можно по телефону +7-902-944-48-01.

Текст Надежда Петрова
Фото Владимир Макушкин
7 июня в 10:27 710
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