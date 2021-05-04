Стартовала подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка»

Подать заявку на участие можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертный полк онлайн» - https://2021.polkrf.ru/. Виртуальный онлайн-парад пройдёт 9 мая в 15.00 по местному времени в каждом регионе страны и ещё в ста странах мира. В этом году все трансляции также пройдут в один день - 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам с учётом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

Если вы участвовали в онлайн-параде в прошлом году, вы можете просто повторить свою заявку. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией вашего родственника - участника Великой Отечественной войны.