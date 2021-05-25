Стартовала продажа путёвок с детским туристическим кешбэком

Оформить путёвки можно на сайте мирпутешествий.рф. Участники акции - как государственные, так и частные детские лагеря. Оплата должна быть совершена картой национальной платёжной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности системы. Сумма возврата денежных средств составит 50%, однако не более 20 тысяч рублей.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что количество поездок в рамках программы не ограничено. То есть ребёнок может поехать в летний лагерь на любое количество смен, и деньги можно будет вернуть за каждую поездку. В программе могут принять участие и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых. Кешбэк будет начислен на тех же условиях, но в зависимости от суммы, которую родитель доплатил самостоятельно.

Те, кто приобрёл путёвки до старта программы, с 15 июня смогут подать заявку на возмещение средств на портале Госуслуг. В этом случае им необходимо будет предъявить документы об оплате.