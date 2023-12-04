Стартовала регистрация на турнир по киберспорту «Кубок главы города»
Стартовала регистрация на турнир по киберспорту «Кубок главы города»
Турнир пройдёт 9-10 декабря в 12.00 в Молодёжном центре при поддержке Арктической федерации киберспорта.
Участники сразятся за звание лучшего в игре FIFA-2023. Мероприятие соберёт более 100 геймеров. Киберсостязание будет проходить на восьми игровых приставках. Проведение соревнований направлено на создание условий для общения подростков и молодёжи, увлекающихся компьютерными играми.
Регистрация открыта до 6 декабря включительно. Принять участие в турнире могут норильчане от 14 до 35 лет.
Каждый участник получит памятные подарки: футболки и кружки с логотипом турнира. А победитель – приставку PlayStation 5.
Телефон для справок +7(919)516-00-57 (Антон).