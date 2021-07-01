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Стартовала регистрация на участие в молодёжном форуме ТИМ «Бирюса»

Стартовала регистрация на участие в молодёжном форуме ТИМ «Бирюса»

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Стартовала регистрация на участие в молодёжном форуме ТИМ «Бирюса»

В это году было решено проводить форум в онлайн-формате. Приём заявок продлится до 13 августа.

Стартовала регистрация на участие в молодёжном форуме ТИМ «Бирюса»

В этом году молодёжный форум пройдёт с 23 по 27 августа. Для участников подготовлены обширные образовательная и культурно-досуговая программы, а также Всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи. В нём будут представлены девять номинаций: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодёжи», «Студенческие инициативы», «Молодёжные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональное взаимодействие», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Укрепление семейных ценностей». Участникам нужно будет в онлайн-формате защитить свои работы. Победители получат грантовую поддержку до полутора млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 августа.

Все заявки можно подать через личный кабинет в АИС «Молодёжь России».

Актуальную информацию о проекте можно узнать в официальном сообществе форума «ВКонтакте» или на сайте тимбирюса.рф.

Фото из открытых источников
1 июля в 13:54 390
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