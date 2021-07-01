Стартовала регистрация заявок на молодёжный онлайн-форум SVET ON

Молодёжный онлайн-форум SVET ON - одно из ключевых мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». В этом году форум будет проходить второй раз, впервые он состоялся в разгар пандемии в 2020 году.

Участие в форуме бесплатное. Мероприятие будет проходить на двух платформах - Zoom и YouTube. Доступ к трансляции станет доступным после регистрации на сайте.

«Мы понимаем, что многие подростки стоят перед выбором вуза и профессии. Наша цель - создать открытую площадку, где они могут подробнее узнать о вариантах карьерного пути, задать вопрос спикеру, лучше узнать себя и познакомиться с единомышленниками», - отметила Ирина Жуйкова, начальник управления социальных и благотворительных программ «Норникеля».

Как сообщают организаторы, форум станет интересен тем, кто готов развивать свои навыки в четырёх направлениях: Startup - молодёжное предпринимательство, Volunteering - волонтёрство как стиль жизни, Engineering - инженерное творчество, Technologies - диджитал-технологии.

В качестве спикеров на форуме выступят: Олег Кивокурцев, основатель Promobot, вошедший в список Forbes «30 до 30»; Алёна Аракчеева, победитель премии Rusbase Young Awards и самый молодой автор кулинарной книги в России; больничный клоун (волонтёр) Екатерина Гурьева; основатель и креативный директор агентства DEPARTAMENT Пётр Иванов; известный музыкальный исполнитель Ваня Дмитриенко.

Также спикерами форума станут предприниматели, корпоративные волонтёры и школьники из Норильска, Читы, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Москвы.