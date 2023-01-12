Стартовала заявочная кампания на участие в ЕГЭ для школьников и выпускников прошлых лет

Для прохождения ЕГЭ ученики подают заявление в школе, а выпускники прошлых лет - в управлении общего и дошкольного образования по адресу: ул. Кирова, 34а, кабинет № 211. Тем, у кого аттестат уже есть, к заявлению необходимо приложить его копию, СНИЛС и копию паспорта. Также необходимо заранее определиться с перечнем предметов. Как правило, в вузе предоставляют точный список дисциплин, необходимых для поступления на конкретную специальность.

Кроме того, нужно выбрать период сдачи экзамена: досрочно — весной, когда школьники ещё продолжают обучение, или в основном потоке — май–июнь.

- Ученики прошлых лет сдают ЕГЭ в следующих случаях: если в своё время они вообще его не сдавали; если для поступления в конкретный вуз необходимы предметы, которые не сдавали в прошлый раз; если у соискателя есть желание улучшить прошлые результаты. При этом хочу отметить, что в вуз будут предоставлены те результаты экзамена, которые студент посчитает наиболее выгодными для себя. Результаты действительны в течение четырёх лет, плюс ещё один год, в который сдавался экзамен. В случае неудачи ЕГЭ можно пересдать в течение года, а вот если минимальный порог удалось преодолеть, то улучшать результат в этом же году нельзя, придётся ждать следующего. Ученики прошлых лет будут сдавать экзамен отдельно от основного потока школьников, — рассказала «Заполярной Правде» Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования.

В этом году сдавать единый госэкзамен будут 1200 выпускников. Если судить по статистике прошлых лет, то к ним должны присоединиться около 120-130 бывших школьников. На данный момент от тех, кто уже получил аттестат, поступило около тридцати заявлений. В управлении образования отмечают, что в прошлом году в этот же период заявок было ощутимо больше. Однако время у желающих тряхнуть стариной ещё есть, заявки принимаются до 1 февраля.