МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартует конкурс социальных проектов «МЫ — НКО»

Стартует конкурс социальных проектов «МЫ — НКО»

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Стартует конкурс социальных проектов «МЫ — НКО»

Приём конкурсных заявок начнётся с 1 марта и продлится до 23 марта.

Стартует конкурс социальных проектов «МЫ — НКО»

Конкурс организован для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в реализации их проектов, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни, внедрение новых методик работы с детьми, социальную поддержку различных слоёв населения, помощь людям, которые находятся в опасной жизненной ситуации, внедрение новых культурных проектов, охрану окружающей среды.

Денежный фонд конкурса — 400 тысяч рублей. На одного победителя положено не более 200 тысяч рублей. Всего победителей в конкурсе может быть не менее двух. В реализацию проекта НКО должен вложить не менее 10 % от необходимой суммы.

Отправить конкурсную заявку необходимо в бумажном виде по адресу: Норильск, ул. Советская, 9, этаж 3, кабинет № 3.24.

Более подробную информацию можно получить по телефону 43-70-23 (доб. 1453, 1454).

Фото из открытых источников
26 января в 11:09 80
НКОКонкурс
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