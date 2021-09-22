Стартует новый сезон инженерного марафона IMAKE

В этом сезоне участников ждут интеллектуально-развлекательные игры, позволяющие прокачать навыки изобретателей. Например, ребята вместе соберут символ LIGA IMAKE — картонного робота по имени Майк.

25 сентября в Норильске встретятся юные изобретатели, предприниматели, волонтёры и активисты. Они обсудят перспективы развития научно-технического направления благотворительной программы «Мир новых возможностей», составят карту городских проектов, нацеленных на инженерное творчество.

Победители IMAKE получают шанс при поддержке «Норникеля» воплотить свои задумки в жизнь и представить их на различных выставках. Среди ребят, которые принимали участие в марафоне в прошлые годы, уже есть обладатели золотых и серебряных медалей международных конкурсов изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии.

Ещё одна награда для финалистов — поездка в инженерный лагерь Science Camp, куда съезжаются сильнейшие инженерные умы. Также ребята продолжают прокачивать свои навыки в региональных мастерских FabLab, участвуют в различных проектах и становятся постоянными участниками Лиги изобретателей IMAKE.

Принять участие в марафоне могут школьники от 10 до 17 лет – те, кто постоянно придумывает, рисует и создаёт изобретения. Для регистрации необходимо пройти по ссылке.