Стартует приём заявок на конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Стать участниками творческого состязания могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Свой социальный плакат или видеоролик нужно опубликовать на официальном сайте конкурса.

«Дорогие друзья! Органы прокуратуры Российской Федерации уделяют особое внимание участию молодёжи, институтов гражданского общества в антикоррупционном правовом просвещении, являющемся действенным инструментом профилактики коррупции. Четвёртый год Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Как и в прошлом году, он проводится для молодёжи из всех государств мира. Участие в конкурсе является прекрасной возможностью творчески выразить своё отношение к коррупции и показать роль молодёжи и всего общества в профилактике этого негативного явления и развитии правовой культуры. Лучшие конкурсные работы предполагается использовать в качестве социальной антикоррупционной рекламы в средствах массовой информации, на тематических выставках, форумах и других мероприятиях», — обратился к потенциальным конкурсантам генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Подведение итогов конкурса по традиции состоится 9 декабря, во Всемирный день борьбы с коррупцией.