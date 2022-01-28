Стартует Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда»

Конкурс «Лучший специалист по охране труда» направлен на повышение статуса специалистов по охране труда, подтверждение квалификации и профессиональное развитие. Принять участие могут специалисты по охране труда, руководители служб охраны труда организаций, а также работники иных профессий. Количество участников от одной организации не ограничено.

Всероссийские рейтинги проводятся в целях привлечения общественного внимания к вопросам охраны труда и оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда в организациях. К участию допускаются представители крупного, среднего и малого бизнеса, независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовой формы. Исключение — организации, в которых, по данным Федеральной службы по труду и занятости, выявлены сокрытые несчастные случаи или у которых отсутствуют данные или часть данных результатов специальной оценки условий труда, размещённых в Федеральной государственной информационной системе учёта результатов проведения специальной оценки условий.

Рейтинг подразделяется по численности работников:

– организации крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников более 500 человек;

– организации крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников до 500 человек;

– организации среднего и малого бизнеса в области охраны труда с численностью работников до 250 человек;

– организации среднего и малого бизнеса в области охраны труда с численностью работников до 100 человек.

Всероссийский конкурс «Лучшие цифровые решения по охране труда» проводится в целях стимулирования цифровизации процессов охраны труда. Принять участие могут организации различных видов экономической деятельности и организационно-правовых форм.

Подать заявку на участие можно до 1 февраля:

– Всероссийский рейтинг для организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда — https://eisot.creatium.site/rating-average-small

– Всероссийский рейтинг для организаций крупного бизнеса в области охраны труда — https://eisot.creatium.site/rating-large

– Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда» — https://eisot.creatium.site/bestcpecOThttps://eisot.creatium.site/bestcpecOT

– Всероссийский конкурс «Лучшие цифровые решения по охране труда» — https://eisot.creatium.site/best-digitalhttps://eisot.creatium.site/best-digital