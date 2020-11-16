Стартует XI семейный фестиваль «МЫ... вчера родились»

Ежегодный XI семейный фестиваль «МЫ... вчера родились» стартует сегодня, 16 ноября. Принять участие могут семьи с детьми до трёх лет. В течение недели участников ждёт много интересного - от традиционного забега ползунов и бегунов до полезных советов и мастер-классов для мам и будущих мамочек. Например, как развлечь своего ребёнка, узнать о правах и возможностях мамы. А также у участников будет возможность сделать красивейшие фотографии в фотозонах.

Фестиваль будет проходить с 16 по 22 ноября. Все онлайн мероприятия доступны в аккаунтах Instagram @fondvozm и @mamina_shkola_norilsk. Для участия в забегах необходима предварительная запись. В Норильске – 32-40-64 фитнес-клуб «Кенгуру» (ул. Талнахская, 14, 3 этаж); в Талнахе – 7-913-525-67-40, детско-семейное пространство «Дом шалунов» (ул. Полярная, 13, вход с торца).