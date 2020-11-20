Стартуют курсы повышения квалификации на базе Сибирского федерального университета

Курсы повышения квалификации будут проходить на базе Института непрерывного образования СФУ в рамках нацпроекта «Образование». На курсах доступно три тысяч мест для граждан, кто уже имеет высшее образование.

— В прошлом году мы уже участвовали в реализации этого федерального проекта, тогда мы предлагали нашим слушателям 17 программ повышения квалификации. В этом году опять объявили отбор программ, и университет смог заявить уже вдвое больше курсов. Все они поддержаны Министерством науки и высшего образования РФ, — рассказала директор Института непрерывного образования СФУ Елена Мошкина.

Среди направлений подготовки остались уже традиционные экономика, юриспруденция, управление закупками, делопроизводство, а также добавились новые программы, которые посвящены здоровьесберегаюшим технологиям, цифровизации и безопасности экологии.

Длительность курсов варьируется от 72 до 108 часов, все они доступны в дистанционном формате, что позволяет пройти обучение не только красноярцам, но и жителям края и других регионов России. Участниками программы могут стать граждане России, у которых уже есть высшее образование. Также в СФУ отметили, что выбрать можно только одно направление для повышения квалификации.

Обучение стартует в декабре. С программой можно ознакомиться на сайте университета.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» прошли обучение уже две тысячи человек.