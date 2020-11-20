Стартуют курсы повышения квалификации на базе Сибирского федерального университета
Стартуют курсы повышения квалификации на базе Сибирского федерального университета
Бесплатное обучение рассчитано на три тысячи человек.
Курсы повышения квалификации будут проходить на базе Института непрерывного образования СФУ в рамках нацпроекта «Образование». На курсах доступно три тысяч мест для граждан, кто уже имеет высшее образование.
— В прошлом году мы уже участвовали в реализации этого федерального проекта, тогда мы предлагали нашим слушателям 17 программ повышения квалификации. В этом году опять объявили отбор программ, и университет смог заявить уже вдвое больше курсов. Все они поддержаны Министерством науки и высшего образования РФ, — рассказала директор Института непрерывного образования СФУ Елена Мошкина.
Среди направлений подготовки остались уже традиционные экономика, юриспруденция, управление закупками, делопроизводство, а также добавились новые программы, которые посвящены здоровьесберегаюшим технологиям, цифровизации и безопасности экологии.
Длительность курсов варьируется от 72 до 108 часов, все они доступны в дистанционном формате, что позволяет пройти обучение не только красноярцам, но и жителям края и других регионов России. Участниками программы могут стать граждане России, у которых уже есть высшее образование. Также в СФУ отметили, что выбрать можно только одно направление для повышения квалификации.
Обучение стартует в декабре. С программой можно ознакомиться на сайте университета.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» прошли обучение уже две тысячи человек.