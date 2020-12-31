Новогодний карнавал тогда и сейчас

Лягушка моей мечты

Наверное, начать правильно с себя. В моём архиве есть новогодняя фотография, на которой я, мне там года четыре, — в костюме Снежинки, а старшая сестрёнка — в образе Царевны–лягушки. До сих пор помню её платье из зелёного шёлка, ставшее для меня предметом вожделения. Я страстно мечтала пойти в нём на праздник, хотя тогда меня можно было в него завернуть, и ещё осталось бы место. Но это меня не волновало: хочу, и баста! Прямо видела: иду я по залу, а дети вокруг так и падают, падают, и сами собой в штабеля укладываются! Конечно же, платье надела его законная владелица, и хотя я у ёлки стояла в столь же новом костюме Снежинки, была уверена, что справедливости в мире нет.

Как и большинство вещей в те времена, а росла я в 1980–е, новогодние костюмы мамы шили сами или же «доставали» — так это называлось. К счастью, моя мама шила виртуозно, и в нашем с сестрой гардеробе появлялись новые джинсовые юбочки, раскроенные из одежды взрослых, сарафаны, а также маскарадные костюмы. Как оказалось, Снежинкой я стала «по воле судьбы» — такое распоряжение дали в детском саду: мальчики — Снеговики, девочки — Снежинки. Честно скажу, понятия не имею, каково это «соорудить» снеговика из ткани, а костюм Снежинки потребовал от мамы как мастерства — белое платье с воротником–стоечкой шилось с нуля, так и дизайнерских навыков. Серебристая мишура должна была светиться, но не мешать. А она, зараза, постоянно кололась и путалась.

А вот Царевна–лягушка «родилась», как оказалось, спонтанно. Перед праздниками мама заканчивала курсы машинной вышивки и решила совместить приятное с полезным: вышитое на тюле изображение лягушки, держащей во рту стрелу, стало отчётом о полученных навыках и заодно украсило новогоднее платье сестры. Ну а раз Царевна–лягушка, в ход пошёл зелёный шёлк. Костюмы мама шила по ночам, другого времени у педагога, работавшего на две ставки в Норильске (притом, что жили мы в Кайеркане), не было. До сих пор помню то утро, когда, проснувшись, мы увидели два платья, аккуратно развешанные на спинках стульев. Такие моменты не забываются.

Поскольку испытать полный восторг от костюма немыслимо без короны, к делу привлекли папу. Вспомнив кружок «Умелые ручки», он вырезал её из плотной бумаги, покрасил, а мама обшила мишурой. От того, что в итоге получилось, просто захватывало дух. Правда, мне короны не досталось, только праздничный бант, и я ещё два года ждала, когда же наступит моя очередь быть Царевной–лягушкой, мечтала поразить всех своим шикарным платьем. Стоит ли говорить о том, что когда это всё же случилось, я чувствовала себя самой красивой?

Сегодня, когда я сама стала мамой, вопрос с детскими костюмами решается куда проще: сын заранее придумывает, кем хочет быть, правда желания многократно меняются, и, когда наконец остаётся одно, мы ищем и покупаем соответствующий костюм. Моя задача — дождаться финального решения, а потом быстро найти подходящий вариант и, продумав детали, добавить аксессуары.

В первые годы для утренника сын выбирал драконов, мишек, потом пришла пора супергероев, и в предпоследний Новый год в детском саду на праздник явился Капитан Америка собственной персоной. Мы стойко выдержали неодобрительные взгляды воспитателей, предпочитающих костюмы русских героев. Туманно пообещали, что подумаем в этом направлении, а на следующий год сын явился в образе ниндзя. И, скажу честно: лично я была в восторге от костюма, и сын — тоже.

Главное — чтобы костюмчик сидел

– Мама моя всегда была затейницей, правда, шить она не умела, но очень хотела, — рассказывает историю своих новогодних костюмов моя коллега, дизайнер Людмила Карманова. — Она могла расстелить ткань на полу, положить меня сверху, обвести мой силуэт и за ночь руками сделать что–нибудь свеженькое.

Каждый новогодний костюм был настоящим событием. В первом классе Людмила предстала на утреннике Горошинкой. Мама не только сшила костюм из зелёной ткани, но и смастерила к нему фартучек с рюшами, какими–то невероятными путями отыскала зелёные гольфы, зелёной тканью обшила и обувь маленькой Горошинки. Мало того, на голове Людочки появилась корона в виде горохового стручка. Из–за неё одноклассники прозвали юную Горошинку Царём Горохом.

– Когда я училась во втором классе, костюм мне шила мамина сестра, великая мастерица. На Новый год в школу я пошла в умопомрачительно красивом платье из чёрного гипюра, отделанном рюшами с вышивкой! Я не знаю, сколько тётя Нина сидела над костюмом. Но он был впечатляющим. Дополнили образ Дамы шляпа из картона, тугие локоны и веер, — вспоминает Людмила.

С фотографии семейного альбома вместо третьеклассницы Людочки на нас смотрит настоящая Кармен. Правда, в семье толком не знали, кто эта роковая красотка, но увиденная однажды на обёртке конфеты знойная испанка не оставила вариантов для маскарадного костюма. «Только Камрен,» — решила маленькая Людочка. «Кармен так Кармен», — согласилась мама. И приступила к шитью.

– Платье из белой ткани было украшено красными лентами. Тройная юбка в пол с километрами «битого» кружева, пышные рукава. Я понятия не имею, как мама шила всё это. Она просто шла к своей цели, и у неё получались невероятные вещи. Костяной гребень в волосах на картинке мы рассмотреть не смогли и сделали украшение вроде мантильи, — рассказывает Людмила.

Казалось бы, это достижение «переплюнуть» трудно, но в четвёртом классе, считает наша героиня, сделать это всё же удалось.

– В тот год мой папа занялся чеканкой, и однажды принёс домой отчеканенное изображение богини охоты. Она была длинноволосой, её грудь прикрывала шкура, а бёдра — шорты. Она была прекрасна. И, конечно, я захотела предстать в этом образе. Маме уже не привыкать, и из переливающейся голубой парчи она сшила шорты, накидку и повязку для волос. Воротник от маминого пальто стал моим «зверем» на плечах. Соорудили и лук со стрелами, так что на праздник я пошла настоящей Богиней, — вспоминает с улыбкой Людмила.

Сегодня у нашей героини — две дочери. Старшая уже вышла из возраста школьных праздников, а младшая учится в третьем классе, потому теперь Людмила, как и её мама когда–то, придумывает костюмы ребёнку. Конечно, купить сегодня в магазине можно всё, но, по признанию Людмилы, у её дочерей нестандартный вкус, потому покупные вещи часто дополняются и изменяются до неузнаваемости. При этом ей, кстати, проще, чем маме: по первому образованию Людмила — конструктор–модельер одежды, так что понимает толк в выкройках–лекалах и умеет шить.

– Пару лет назад дочь решила стать Кошкой. У нас были чёрные балетки, лосины и танцевальная пачка. Добавили аксессуаров: маску обшили блёстками, пришили к платью хвост, подобрали перчатки, в причёску — ободок с ушками — вышло очень эффектно. А в прошлом году ребёнку захотелось быть Пони Rarity из серии My little Pony. Я купила сиреневый костюм — слава богу, в магазинах всё есть. Причём выбор настолько широкий, что можно привередничать. Приобрела цветные искусственные волосы, их нашили на близкий по цвету парик, который подстригли, получилась чёлка другого цвета. Из тех же волос сделали хвост. Сшили крылья, я вышила на платье знак Пони Rarity, к готовому платью добавили цветные вставки — и вышло загляденье. Дочь была очень довольна, — делится Людмила.

И сегодня она вновь занята шитьём — колдует над костюмом куклы LOL в образе зайчика. Уже готовы юбка, отделанная длинным мехом, и шапка с ушками.

– Мне кажется, нет единого правила: шить костюм или покупать. Можно приобрести полностью готовый или собрать «из того, что было». Главное, чтобы ребёнок был доволен, и его праздник прошёл весело и запомнился на долгие годы, — считает Люда.

Театральный опыт

В детстве ещё одного нашего героя, Егора Тулновского, знакомого многим норильчанам журналиста, костюмов было великое множество. Его мама работала режиссёром театральной студии, в которой он провёл всё детство и был вовлечён почти во все спектакли, а также являлся «резервистом», знающим все роли и готовым подменить любого выбывшего актёра. После каждого спектакля оставалось много самых разных костюмов — от пирата до Мистера Икс, шпиона, воровавшего секреты у советского правительства. Правда, с тех времён у Егора сохранилась одна–единственная фотография — нелюбимого костюма Художника.

– Почему нелюбимый? Потому что в этом костюме я похож на девочку. Сами понимаете, как мне досталось потом от друзей, — поясняет Егор. — Я чуть не сорвал праздник. Это самое тяжёлое воспоминание детства.

Наш герой говорит, что отчётливо помнит, как мечтал стать Черепашкой–ниндзя. Но у родителей были другие планы: костюм Художника приобретался для спектакля, но не подошёл по размеру исполнителю главной роли. А поскольку мама купила его на свои деньги, то он логично перешёл Егору. Причём наряд стоил бешеных денег из–за блондинистого парика с роскошными длинными локонами.

Но был в детстве Егора и любимый костюм. На одном из праздников он предстал Пиратом — костюм также остался от одного из спектаклей. Пират пришёлся ему по душе, потому что Егорка очень любил мультфильм «Остров сокровищ». Большую треуголку мама сделала сама — купить такую было невозможно. Один глаз юного пирата украсила козырная повязка с изображением Весёлого Роджера.

– Мы ещё нашли детский набор с саблей и крюком, я пытался прятать руку в рукаве, чтобы наружу торчал только крюк, но она вечно выскакивала. У нас в группе было несколько пиратов, и в конце праздника наша корсарская шайка играла в «абордаж». В результате мы переломали все крюки и погнули сабли. К слову, в театральной студии мы после каждого спектакля прямо в костюмах устраивали вечеринку. И так продолжалось до выпуска из школы, — рассказывает Егор.

Любовь к костюмированным вечеринкам перекочевала во взрослую жизнь, и сегодня редкий праздник в семье Тулновских обходится без костюмов. Супруга и сын тоже полюбили эту добрую традицию. Первый костюм малыш примерил в восемь месяцев. И не какого–нибудь там зайчика — мама загорелась сшить ему одежду ассасина из игры Assassin’s creed, поклонником которой является Егор.

– Люда увлеклась не на шутку: продумывала эскиз, кроила, шила ночами, я даже ругал её за то, что забывает об отдыхе. Помню, как она мучилась с капюшоном, потому что он особого кроя. «Халатик» сшила из моей рубашки — хорошая, кстати, была рубашка. Но требовался ещё красный подклад, и мы не могли найти подходящую ткань. И вот однажды, собираясь спать, я обнаружил, что у меня пропала красная шёлковая наволочка. Качественная, дорогая. Но Людмилу было не удержать, — улыбается Егор. — А потом подключился и я. Когда мы сшили костюм, поняли, что не хватает брони. И я решил сделать кожаные доспехи — краги и пояс. Взял кирзу, оставшуюся от старых сапог, и это стало основной ошибкой. Когда пытался её раскроить, создавалось ощущение, что режешь металл. Её не пробивал клёпальник, пришлось вставлять промышленные клёпки. В общем, с доспехами я провозился целую неделю. Теперь уже жена меня ругала, мол, сижу допоздна. Но главное, вышло круто. Сын с удовольствием носил этот костюм и помнит его до сих пор. Недавно мы надевали нашего «ассасина» на Хеллоуин, ребёнок очень обрадовался.

Кем будет сын Егора и Люды в этом году, пока не решили. В садике настаивают: Зайчиком. Родители видят парня Стариком в плаще. Тем более что шкуры оленя и волка есть, мастер по выделке кожи в числе знакомых — тоже. Ребята считают, что с каждым годом собирать костюм будет всё интереснее, ведь сын взрослеет.

– Мой опыт с костюмом Художника научил меня на всю жизнь: пусть ребёнок сам выбирает, кем ему быть. Праздник ведь для него, — уверен Егор. — Так что мы выслушаем его мнение, предложим свои варианты, но что–то мне подсказывает: мы найдём общий язык.