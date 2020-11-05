​В Норильске за предыдущие сутки выявлены 20 новых случаев заболевания COVID-19

Роспотребнадзор Красноярского края опубликовал статистику по заболеванию коронавирусной инфекцией на 14 часов 4 ноября. На этот момент в регионе зарегистрировано 27650 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 308.

В Норильске с начала пандемии, по данным ведомства, выявлено 1052 заболевших. Прирост за последние сутки – 20 человек.

Отметим, что за весь сентябрь диагноз был подтверждён у 104 пациентов, за октябрь – у 183. За первые четыре дня ноября – 34.

По количеству заболевших Норильск занимает четвёртое место среди других территорий региона. Перед нами лишь Красноярск, Ачинск и Северо-Енисейский район.

В целом по Красноярскому краю под медицинским наблюдением на дому находятся 7352 человек. На лечении – 6588. За последние сутки проведено 16258 тестов на коронавирус, а с начала пандемии – более 1,3 млн.

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:

8 (3919) 43-71-57 - ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции;

8 (908) 033-70-54, 8 (908) 033-70-22 - колл-центр по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией;

112 - Единая дежурно-диспетчерская служба;

8-800-555-49-43 - горячая линия Роспотребнадзора.

8-800-100-56-53 – круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.