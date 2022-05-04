Ставка по льготной ипотеке в России снижена до 9%

Документ также продляет действие программы льготной ипотеки до конца текущего года. Председатель правительства уверен, что данные меры позволят повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль. Остальные параметры программы остались прежними.

Напомним, что получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Снизить процентную ставку по льготной ипотеке и продлить срок действия этой программы поручил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, прошедшем 25 апреля. Глава государства отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, государству удалось сохранить действующие в России программы льготного ипотечного кредитования и увеличить объём федеральных средств, выделяемых на эти цели.