Ставки по льготным микрозаймам для бизнеса в Красноярском крае остаются на прежнем уровне

Несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, максимальные ставки по льготным микрозаймам для предпринимателей и самозанятых остаются на прежнем уровне – 8,5% годовых. Такое решение приняли в микрофинансовой организации, которая функционирует на базе регионального центра «Мой бизнес». В этом году в центре в рамках программ поддержки бизнеса уже выдано более 300 займов на сумму около 640 млн рублей.

Например, изготовитель бэби-буков из Красноярска масштабировала производство именно с помощью займа от центра «Мой бизнес», и сменила статус самозанятой на ИП. Останавливаться Ольга не собирается – в планах открыть офлайн-продажи в магазинах Красноярска, а позже выйти на рынок СНГ.

«Льготные займы для бизнеса остаются одной из самых востребованных мер поддержки, которые оказываются нашим центром в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Задача инфраструктуры поддержки бизнеса заключается в том, чтобы сделать льготные услуги максимально доступными в нашем регионе. Сегодня заявку на получение микрозайма можно оформить не только по номеру нашего центра 8-800-234-0-124, но и онлайн на платформе МСП.РФ, что очень удобно, в том числе для предпринимателей в территориях, которые пока не охвачены офлайн-представительствами центра», – комментирует исполняющий обязанности руководителя центра «Мой бизнес» Красноярского края Александр Звездов.