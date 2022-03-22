Стенд туркластера Арктический признан самым креативным на MITT-2022

На протяжении всех трёх дней работы выставки стенд ТРК «Арктический» вызывал неподдельный интерес и восхищение гостей и участников. Его дизайн подчеркнул уникальность Таймыра, показав, что территории есть что предложить самому притязательному туристу — притягательная красота северной природы, возможность познакомиться с самобытной культурой пяти коренных малочисленных народов, увидеть мировой центр цветной металлургии и побывать в одном из самых больших городов Заполярья.

Семь туроператоров — «Территория Путорана», «Панарктик Стар», «ПутораныТур», «Анабар Тур», «Таймырская тундра», «ПХ Енисей», «Хатанга» — знакомили со своими продуктами. Сегодня туркластер предлагает путешествия по земле, воде и воздуху: пешие и снегоходные маршруты, вертолётные экскурсии, сплавы и комфортабельные речные круизы. Тех, кто желает насладиться видами живописных водопадов, глубоких каньонов и чистейших озёр в окружении гор, а заодно почувствовать себя первооткрывателями Арктики, ждут на плато Путорана и не менее красивом плато Анабар. Тем, кому интересно познакомиться с самобытной культурой коренных малочисленных народов Таймыра, подойдут туры с посещением настоящих этностойбищ и отдалённых посёлков. Таймыр позволяет закрыть самые разные туристические гештальты: поймать северное сияние, увидеть место падения гигантского метеорита, сфотографировать арктических животных в естественной среде обитания или даже попасть на Северный полюс.

Вместе с туроператорами о возможностях территории гостям международной выставки рассказывали представители Агентства развития Норильска, Клуба исследователей Таймыра, «Заповедников Таймыра» и Центра развития туризма города Норильска.

Особый колорит на выставочном стенде создавали представители коренных таймырских этносов, мастера Таймырского дома народного творчества и Городского центра народного творчества (г. Дудинка). Северный бариста Сергей Сербин за барной стойкой из настоящего льда угощал гостей уникальным кофе по-таймырски с тундровыми ягодами. А самый северный парфюмер Алексей Болтачев демонстрировал на ледяном стенде ароматы Таймыра, собранные в авторской коллекции парфюма и ароматических свечей.

Участие в выставке, организованное Агентством развития Норильска в целях продвижения туристско-рекреационного кластера «Арктический», позволило презентовать туристический потенциал Таймыра, познакомить с разработанными турами и продукцией локальных производителей, представить опыт развития нашего туркластера на международной площадке, обменяться опытом и завести новые полезные деловые контакты.