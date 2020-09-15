Стимулирующие выплаты медикам продлят ещё на месяц

По данным ТАСС, Михаил Мишустин сообщил об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

- Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчётом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано, — сказал Михаил Мишустин.

Также планируется продление стимулирующих выплат до 15 октября всем социальным работникам.

Напомним, зарплата медика, с учётом выплат, зависит от места его работы (стационар, скорая помощь или поликлиника) и составляет:

- для врачей — 167-297 тысяч рублей;

- для среднего медицинского персонала — 90-166 тысяч рублей;

- для младшего медицинского персонала — 60,5-111 тысяч рублей.