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Стимулирующие выплаты медикам продлят ещё на месяц

Стимулирующие выплаты медикам продлят ещё на месяц

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Стимулирующие выплаты медикам продлят ещё на месяц

Правительство России дополнительно выделило почти два миллиона рублей на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.

Стимулирующие выплаты медикам продлят ещё на месяц

По данным ТАСС, Михаил Мишустин сообщил об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

- Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчётом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано, — сказал Михаил Мишустин.

Также планируется продление стимулирующих выплат до 15 октября всем социальным работникам.

Напомним, зарплата медика, с учётом выплат, зависит от места его работы (стационар, скорая помощь или поликлиника) и составляет:

- для врачей — 167-297 тысяч рублей;

- для среднего медицинского персонала — 90-166 тысяч рублей;

- для младшего медицинского персонала — 60,5-111 тысяч рублей.

15 сентября в 11:12 2110
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