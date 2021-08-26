Сто тысяч за идею

В первом полугодии 2021 года количество закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ показало прирост 18,14 % и 22,49% соответственно по сравнению с первым полугодием 2020 года. В среднем каждую минуту в стране размещалось около семи закупок по 44-ФЗ и четырёх по 223-ФЗ. Такая стремительная цифровизация в сфере государственных закупок вовлекает в оборот всё больше предприятий, развивает партнёрство и конкуренцию, повышает прозрачность сделок. Дальнейшее развитие электронных торгов требует внедрения эффективных инструментов и сервисов, понятных каждому.

Электронная торговая площадка РЕГИОН объявляет конкурс на лучшую идею онлайн-сервиса и/или мобильного приложения в сфере закупок B2B c призовым фондом 100 тысяч рублей.

Конкурс продлится до 30 сентября текущего года. Результаты станут известны 12 октября.

Ознакомиться с условиями и оставить заявку можно на сайте конкурса.