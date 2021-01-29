Столовая № 13 на «Надежде» вновь открыла свои двери для рабочих

В новой столовой есть всё — красивый ремонт, уют, современное оборудование, приветливый персонал, а главное — вкусная еда. За обеденное время столовая успевает накормить 350 человек. Сам зал рассчитан на 80 человек, а буфет — на 20. Теперь столовую № 13 могут посетить не только рабочие Надеждинского завода, но и рабочие с объектов «Серной программы».

Помимо обновлённого помещения, у столовой появился большой тёплый дебаркадер для приёма продуктов и тёплая пристройка, где в морозы можно ожидать вахтовку или автобус.

Рабочие очень ждали, когда же наконец-то откроют столовую, так как многие любили там обедать. Потому ремонт был выполнен в рекордные сроки, подрядчик начал ремонт 20 апреля. Во время ремонтных работ людям приходилось обедать в столовых № 14 и 16.

Новое меню может похвастать своим разнообразием. Здесь каждый найдёт для себя любимое блюдо, даже если человек — вегетарианец или сыроед. Например, салаты из морковки, свёклы, редьки, капусты, которые каждый день готовят повара. Всегда в наличии творог, сметана и фрукты.

На капитальный ремонт компания «Норникель» потратила 123 млн рублей. На приобретение импортного оборудования ушло более 36 млн рублей.