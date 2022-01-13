Страховые пенсии по старости проиндексируют на 8,6 %

На индексацию пенсий дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей. Повышение коснётся более 30,8 млн россиян. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков пояснил, что во исполнение поручения президента правительство обеспечит выплату пенсий в повышенном размере. Доплату за первые месяцы после соответствующих поправок, корректировки нормативной базы произведут в ближайшее время. В рамках плана по индексации в 2023 году средний размер страховой пенсии составит 20 047 рублей, в 2024 году – 21 250 рублей. «Общий объём дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году - 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд рублей», - добавил министр.

Согласно первоначальным планам правительства, заложенная в бюджете индексация пенсий на уровень инфляции составляла 5,9%, в то время как по итогам года инфляция превысит 8%. В связи с этим было много обращений и предложений, в том числе от депутатского корпуса, пересмотреть заложенные ранее показатели.