Как в России встретили новый 2021 год?

Президентский рекорд

Новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Оно было записано в Кремле и заняло шесть минут, сообщает ТАСС.

В своих новогодних приветствиях президент, как правило, вспоминает наиболее яркие события уходящего года. К примеру, 31 декабря 2013 года Путин даже изменил формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. Именно эта версия новогоднего обращения тогда была показана в полночь во всех часовых поясах, и только жители Камчатки успели увидеть ещё и первое поздравление, записанное заранее в Кремле.

До нынешнего года хабаровское новогоднее обращение длительностью более четырёх с половиной минут (по объёму — 463 слова) было самым продолжительным у Путина. В остальные годы и он, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008–2012 годах, выступали перед боем курантов с менее развёрнутыми посланиями. Самым коротким по количеству слов — 191 — было поздравление россиян с 2006 годом, оно заняло чуть больше двух минут.

Как и во все предыдущие годы, Владимир Путин в нынешнем новогоднем поздравлении назвал россиян «дорогими друзьями». Он отметил, что 2020 год был трудным для каждого, «вместил в себя груз нескольких лет», но одновременно был связан и с надеждами на преодоление невзгод. Путин отметил, что опасный вирус «перевернул привычный образ жизни», но ведь именно испытания побуждают «отбросить мелкое, суетное и по–настоящему оценить самое важное». Отдельные слова Путин посвятил тем, кто не может быть за новогодним столом. Он пожелал выздоровления заболевшим и отметил мужество врачей и медсестёр, упомянул сотрудников экстренных служб и военных, подчеркнув, что благодаря всем, кто находится на посту, граждане России могут спокойно собраться у родных очагов для встречи Нового года.

Праздник к нам приходит

Регионы старались, чтобы люди почувствовали праздник, но при этом не было допущено роста заболеваемости.

Так, на Чукотке с 30 декабря по 20 января многие эпидемиологические меры смягчили: кафе и ресторанам разрешили работать ночью, сняли запрет на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований на открытом воздухе. Многие жители встретили Новый год дома, но некоторые отправились на главные площади городов, где их ждали выступления местных творческих коллективов, танцы и фейерверки.

Петропавловск–Камчатский к Новому году украсили световыми фигурами и разными арт–объектами. В городе нарядили десятки новогодних ёлок, а главную ель традиционно установили возле стелы «Город воинской славы». Высота ели составила 18 метров, её украсили двумя тысячами светодиодных нитей, красными, золотыми и серебряными шарами. Для жителей города подготовили новогоднюю программу. Люди пели песни и танцевали, несмотря на 12–градусный мороз.

Жители Анадыря также отметили Новый год на центральной площади, где для них провели концерт. Программа завершилась фейерверком. В Екатеринбурге в новогоднюю ночь на площади 1905 года по традиции работал ледовый городок. «Дорога новогоднего чуда» на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской — была устроена так, чтобы люди не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дистанцию.

Рождественская ярмарка в Санкт–Петербурге была открыта, но только для торговли. На Дворцовой площади впервые за несколько лет установили живую, а не искусственную ёлку, но никаких праздничных мероприятий вокруг неё не проводили.

Традиционные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой в основном проводились в дистанционном режиме. Так, в Иркутске резиденция Деда Мороза работала онлайн: встречи с детьми проходили по Skype. А в Костроме, которая считается родиной Снегурочки, её резиденция работала, но численность экскурсионных групп ограничивалась десятью посетителями, а все дети старше семи лет должны были носить маски. Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге принимала гостей уже после Нового года — с 3 по 5 января.

Дом Деда Мороза перед Новым годом открыли в самом большом в России музее под открытым небом «Малые Корелы» в Архангельской области. Во Владивостоке на 1 января назначили костюмированный забег, а в Ижевске объявили конкурс на лучший новогодний двор.

Не сидели по домам в эти дни и москвичи, оставшиеся в родном городе. Ажиотаж был на столичных катках, в парках и на вечерних улицах. Огромные очереди образовались в ГУМе, Москвариуме, на канатной дороге и в аквапарках, отмечает «Москва 24».

Если дома не сидится

– Праздники показали большой интерес к путешествиям по России, — рассказал «Москве 24» вице–президент Ассоциации тур-

операторов (АТОР) Дмитрий Горин. — Большим спросом пользовались горнолыжные курорты. Лидер — Краснодарский край (Сочи), где загрузка была даже больше, чем в прошлом году.

Согласно данным краевого межведомственного штаба по проведению высокого зимнего сезона в Сочи, за десять новогодних дней курорт посетили порядка 270 тысяч человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году. В горах отдохнули 146 тысяч гостей.

В Сочи в новогодние каникулы гостей принимали более 630 объектов размещения. В отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживали порядка 74 тысяч человек. В штабе отметили, что меры безопасности выполнялись неукоснительно, и обсерватор, а также дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест в этот период не приняли ни одного человека.

Среди других популярных горнолыжных курортов Горин отметил Приэльбрусье, Домбай, Чегет, Белокуриху, Шерегеш и Абзаково. Кроме того, в новогодние праздники россияне активно посещали различные города: Великий Устюг, Кострому, Калугу, Тулу, Калининград, Золотое кольцо. Многие путешествовали на своих автомобилях.

– Эта тенденция началась в прошлом году: туристы путешествуют на своём авто, но используют гостиницы и другие объекты размещения. Также в этом году пользовались популярностью железнодорожные круизы на ретропоездах. Среди направлений можно отметить Карелию, — рассказал Дмитрий Горин. — В Санкт–Петербурге, наоборот, туристов было меньше, чем обычно. Это связано с просьбой властей к гостям воздержаться от поездок в северную столицу на новогодние каникулы. С 30 декабря до 10 января были закрыты для посещения музеи, театры и зоопарк.

В АТОР отметили, что, несмотря на отмену фестиваля «Путешествие в Рождество», Москва была популярна среди туристов в новогодние праздники.

– Многие приезжали в столицу из близлежащих городов, потому что внешнее убранство было на высшем уровне, улицы подсвечены, украшены, а природа подарила рождественское настроение, — отметил Горин. — Были заполнены подмосковные отели, адаптированы программы, гораздо больше мероприятий проводилось на открытом воздухе, появилась возможность покататься на беговых лыжах.

По данным АТОР, среди зарубежных направлений у россиян, и особенно москвичей, были популярны ОАЭ, Мальдивы, Турция, Куба. Высокую динамику по сравнению с 2019 годом показал Занзибар, куда летало множество чартерных рейсов.

– Загрузка на рейсах была максимальная. Требования по ПЦР–тестированию не остановили ни тех, кто отправился за рубеж, ни тех, кто путешествовал по России, — отметил вице–президент АТОР. Он также добавил, что в целом количество туристов было меньше, чем в прошлом году. Это произошло из–за закрытых границ. Однако для открытых стран туристический спрос был максимальным.

Ухань. Кита

Празднование нового 2021 года во всех странах мира прошло с серьёзными ограничениями из–за пандемии коронавируса. Однако в китайском Ухане, откуда в конце 2019 года пошло распространение COVID–19, новый год встречали толпы людей в центре города. Полиция следила за тем, чтобы все присутствующие были в защитных масках. Уже несколько месяцев в городе, по официальным данным, не было случаев коронавируса. Но в других городах Китая недавно был замечен рост заболеваемости.

Москва. Росси

В Пекине не стали устраивать традиционное световое шоу на телебашне. Трафальгарская площадь в Лондоне, Красная площадь в Москве и площадь Пуэрта–дель–Соль в Мадриде были перекрыты. На площади Святого Петра в Риме не было привычной толпы празднующих, Папа Римский не проводил праздничную мессу, от традиционных новогодних прыжков в Тибр тоже отказались. В Сиднее новогоднее пиротехническое шоу большинство людей смотрели из своих окон и по телевизору. Вместо традиционных двадцати минут фейерверк длился всего семь минут.

Сидней. Австралия