Страшно. Интересно

Жутко весело

Конечно, в России немало тех, кто выступает против засилья западных ценностей, включая чуждые нам праздники. От борцов за «чистоту русского отдыха» доставалось даже Дню святого Валентина, хотя я лично искренне считаю, что лишний повод сделать своей второй половинке приятный сюрприз никому не помешает. То же отношение у меня и к Хэллоуину — это просто отличный повод собрать верных друзей и весело и необычно провести время. Да ещё и от души пофантазировать, создавая костюмы, антураж и оформляя праздничный стол.

Отмечают Хэллоуин 31 октября, в канун Дня всех святых. Хотя праздник этот зародился в Великобритании и Северной Ирландии, с особым размахом он проходит в США. Вообще, он чем–то напоминает наши Святки: те же детские костюмы, охота за сладостями и, конечно, народные гуляния. До недавнего времени, если не было желания устраивать веселье самому, можно было направиться в развлекательное заведение. Многие клубы, даже в Норильске, проводили 31 октября тематические вечеринки, обещая всем гостям, облачённым в костюмы, бесплатный вход или коктейль. Но в связи с пандемией в этом году провести время в клубе не удастся. А вот организовать «разгул нечисти» самостоятельно всё ещё можно.

Для начала необходим соответствующий антураж. Конечно, проще всего заказать всё нужное в интернете — это и дешевле, и практичней. Но тогда заняться подготовкой придётся за месяц–полтора до праздника, иначе аксессуары могут просто не прийти вовремя. Так что с учётом ограниченного времени отправляемся на шоппинг, благо в специализированных магазинах можно с лёгкостью подобрать соответствующую атрибутику. Здесь всё зависит от фантазии, желания и, естественно, толщины кошелька. Первым делом советую присмотреться к искусственной паутине. Она поможет быстро задрапировать часть мебели, полок и лампы, да и смотрится довольно эффектно. Весьма неплохи и наклейки–ужастики 3D. Их легко приспособить куда угодно, а после праздника можно без труда снять. Не забудьте о главном символе праздника — светильнике Джека (светящаяся тыква со страшной рожицей и лампочкой внутри). Можно купить настоящую тыкву и сделать всё «по классике», но, увы, стоят они в наших краях совсем негуманных денег, а сами по себе — недостаточно свежие, и резать их — не самое простое занятие (пробовал, знаю). Так что лучше ограничиться обычными фонариками: это и дешевле, и возиться не надо, да и пригодятся ещё. Дополнить интерьер можно новогодними гирляндами, развешанными под паутиной, а дверные проёмы мы затянем чёрным целлофаном, порезанным на лоскуты, или завалявшейся в шкафу кассетной плёнкой. Включим вентилятор и сделаем погромче фоновую музыку из ужастика или компьютерной игры, чтобы ещё больше впечатлить гостей. Специалисты говорят, что правильное звуковое оформление сцены в фильме усиливает её воздействие на зрителя на 30–40%. Не будем с ними спорить, проверим на деле.

Ужасного аппетита!

Закончив с интерьером, переходим к угощениям. Конечно, силиконовые личинки в только что вынутой из духовки курице смотрятся весьма эффектно, но кому–то из гостей с нежным желудком это может показаться чрезмерным. Так что в оформлении праздничного стола нужно знать меру. Самый безобидный и вкусный вариант — сладости–ужастики, к празднику они всегда появляются и в магазинах для вечеринок, и в кондитерских, да и в крупные торговые центры их непременно завозят. Так что не возбраняется прикупить горсть–другую глазных яблок, лягушек и съедобных инопланетян. Но как быть с основным меню? Проверенный вариант — закуски из обжаренных или сваренных со специями куриных сердец, пронзённых шпажками для канапе в виде кинжалов. Это блюдо прекрасно впишется в стилистику праздника. Кстати, такой фокус можно проделать и с оленьим сердцем, подав его целым, с гарниром и воткнутым в него клинком — кулинарный шедевр известен под названием «Сердце героя». Олений язык тоже можно оформить затейливо: подать на тарелочке с кетчупом и парой искусственных глаз. Нарезаете деликатес, пока не остыл, и дружно угощаетесь.

Также можно «поиграть» и с овощной тарелкой, превратив овощи в съедобных монстриков. Вставьте обычные пластиковые вампирские челюсти в пару помидоров и разместите их поверх основной нарезки — получатся кровожадные зубастики, охраняющие снедь от проголодавшейся публики. К отваренным сосискам или баварским колбаскам можно невзначай подбросить несколько отрубленных пальцев из магазина приколов. Подойдут для такого вечера копчёные ребра, вяленые куриные грудки и ножки, в общем, всё, что можно не только красиво разложить на тарелке, но и подвесить на верёвках в самых неожиданных местах.

Понятное дело, ни одна вечеринка не обходится без напитков. Первое, что приходит на ум — это томатный сок. Но и красное вино инородно на столе выглядеть не будет. И здесь тоже можно озаботиться необычной подачей: не разливать же «нектар богов» в пластиковые стаканчики или по разнокалиберным кружкам, скопившимся в кухонных шкафах? В принципе, можно заказать красивые кубки, но это вариант для состоятельных господ. Самый простой финт, который выведет вашу вечеринку на принципиально новый уровень — использовать пакеты для крови или капельницы. Отрезаем конец трубки с катетером, заправляем тару через воронку, завязываем и пишем на этикетках имена злейших врагов, популярных политиков и звёзд. Правда, купить такие пакеты в аптеке вряд ли удастся, но можно заказать их на специализированном медицинском сайте.

Байки из склепа

Кем нарядиться? Тут многое зависит от выбранного сеттинга. Если вы отыгрываете постапокалипсис, достаточно взять несколько ненужных вещей, хорошенько их изорвать, заляпать красной краской и добавить «обвес» — пистолет, катану, мачете, арбалет — в общем, что подвернётся под руку. Правда, сумку с бутафорским оружием лучше поаккуратней нести по улице, а то потом придётся долго объяснять полицейским, куда это вы направляетесь со всем этим «добром». Если темой стала «Ночь живых мертвецов», отлично покажет себя зомби–грим. Специальная краска продаётся в любом магазине для вечеринок, а вариантов нанесения макияжа полно в интернете.

Ещё один, более продвинутый способ изменения облика — использование профессиональных киноприёмов от мастеров хоррора. Для создания реалистичного образа монстра понадобятся сущие мелочи: бинт, хлебный мякиш или пластилин, медицинский клей для ран, обычный клей и краски. Ну, и немного труда. Мастер–классов по «превращению» в монстров в интернете тоже хватает, так что не буду расписывать механику более подробно. Зато сразу скажу: эффект от кропотливой работы в буквальном смысле сногсшибательный. Только убедитесь, что все готовы к подобному зрелищу — на непосвящённых оно может подействовать самым драматическим образом, и реакция вам, скорее всего, не понравится.

Помните и о том, что провести весь вечер в образе будет тяжеловато: от клея может появиться раздражение, а кожа под накладкой начнёт преть. Вообще, при подборе костюма лучше всего ориентироваться на комфорт, чтобы не испортить себе отдых. Например, предусмотреть возможность избавиться от части его элементов, когда основная фотосессия будет закончена, а вечеринка примет более неформальный характер.

Для кого раздолье в плане выбора образа, так это для девушек. От Лары Крофт и Фуриозы из фильма «Безумный Макс» до диснеевской Малефисенты и Девочки из фильма «Звонок». Отличным дополнением к любому костюму станут цветные линзы. Если вы собираетесь в кругу друзей, даже обычная смена цвета глаз, скажем, с карих на голубые или зелёные, вызовет шквал эмоций. Цвет глаз, серьёзно меняет восприятие даже хорошо знакомого лица. Но по–настоящему неизгладимое впечатление производят линзы необычного цвета или с особым рисунком: красные, полностью черные — оставляющие человека без радужной сетчатки — или «кошачий глаз». Единственный минус: такие аксессуары — вещь довольно дорогая, хотя, если хорошенько порыться в интернете, то можно найти цветные линзы–однодневки за пару сотен рублей.

Если объединить все вышеописанные элементы, может получиться поистине отвязный праздник, о котором ещё долго будут вспоминать участники событий, а выложенные в социальные сети снимки обрастут приличным количеством лайков.