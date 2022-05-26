Стратегия согласия

Дмитрий Карасев представил коллегам из края основные направления деятельности, связанной с поддержанием единства представителей различных народов.

Семинар проводился в рамках XVI Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности - Антитеррор». Глава Норильска сообщил его участникам, что в Норильске с 2014 года успешно выполняется план реализации мероприятий Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Каждые три года он актуализируется и на сегодняшний день содержит уже более 60 мероприятий. Среди них - гармонизация межнациональных отношений, налаживание взаимодействия между всеми институтами гражданского общества, вовлечение национально-культурных объединений в решение вопросов, связанных с межнациональным согласием в городе, создание условий для социокультурной адаптации мигрантов, профилактика ксенофобии, проявлений экстремизма на межнациональной и межрелигиозной почве.

- Администрацией города была разработана и реализована подпрограмма по развитию межнационального согласия. В её рамках ежегодно проводится городской конкурс социальных проектов среди некоммерческих организаций Норильска. За время действия программы реализовано пять социально-значимых проектов на общую сумму один миллион рублей. Проекты направлены на сохранение самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в нашей стране. С этого года я принял решение увеличить денежный фонд конкурса до одного миллиона рублей, а количество победителей - с одного до двух. То есть ежегодно два победителя смогут получить по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей, - отметил Дмитрий Карасев.

Также глава Норильска представил комплексный подход к решению вопросов профилактики правонарушений, рассказал о фестивале национальных культур «Край – наш общий дом» и других культурных проектах, о поддержке, которую городская администрация и компания «Норникель» оказывают религиозным организациям и, наконец, о строительстве Национально-культурного центра, который станет единой и постоянной площадкой для горожан разных национальностей. «Слаженная совместная работа органов местного самоуправления с организациями и ведомствами города при непосредственном участии институтов гражданского общества, проводимая на протяжении многих лет, позволяет сохранять стабильными межнациональные и межконфессиональные отношения, - подчеркнул Дмитрий Карасев.

Также градоначальник принял участие в пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие идеологии терроризма: актуальные направления совершенствования профилактической деятельности».