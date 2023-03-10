Строго по курсу

7 марта состоялось заседание городского Совета депутатов Норильска. Одним из главных пунктов повестки дня, вынесенных для обсуждения, стал отчёт о работе главы города и деятельности администрации за 2022 год.

Градоначальник в своём докладе отразил все достижения по основным направлениям развития Норильска. Так, все социальные обязательства в 2022 году выполнены в полном объёме. Всего из муниципального бюджета на реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, жилищного фонда, а также на восстановление автомобильных дорог было направлено 7,1 млрд руб.

Дмитрий Карасев отметил, что в условиях экономических санкций растёт значимость реализуемых на территории инвестиционных проектов. По итогам девяти месяцев прошлого года объём инвестиционных вложений составил 137 млрд руб., что уже на 36% выше аналогичного показателя 2021 года — 100,7 млрд руб. Большая часть капитальных вложений — это инвестиции «Норильского никеля».

Компания реализует проекты, направленные на поддержание и увеличение добычи руды, — это модернизация пяти рудников и проект «Южный кластер», в который входят Норильская обогатительная фабрика, карьер, шахта рудника «Заполярный», а также хвостохранилища. В итоге добыча руды к 2025 году должна быть 24–26 млн тонн. Перерабатывающий проект — модернизация Талнахской обогатительной фабрики, перерабатывающей богатые, медистые и вкраплённые руды Октябрьского и Талнахского месторождений. Планируется, что в результате мощность фабрики увеличится к 2024 году до 18 млн тонн в год. Благоприятно отразится на экологии Норильска реализация масштабного проекта «Серная программа 2.0» — выброс диоксида серы будет сокращён на 45% в 2023 году и на 90% в 2025 году. Также на территории Норильска начата реализация проектов компании «Русская платина».

Однако перспективы инвестиционного развития города определяются не только стратегией развития градообразующего предприятия и частного бизнеса, но и проведением мероприятий Комплексного плана социально–экономического развития города до 2035 года. На 2022 год общий плановый объём финансирования Комплексного плана за счёт всех источников составлял 5,1 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. — бюджетные средства (26,3% от общего объёма финансирования), из внебюджетных — 3,8 млрд руб. (73,7% от общего объёма финансирования). Общие кассовые расходы по всем источникам финансирования составили 4,7 млрд руб., или 91,5% от плановых ассигнований. На эти средства в отчётном году расселены и снесены пять домов, расположенных по адресам: ул. Лауреатов, 31, Шахтерская, 18, Надеждинская, 18, Дзержинского, 3, Московская, 14. После завершившегося ремонта введён в эксплуатацию Комплексный центр социального обслуживания населения, приобретено реабилитационное оборудование. Проведены работы по термостабилизации грунтов под тремя многоквартирными домами в районе Талнах, отремонтировано 1 935 м. п. коллекторного хозяйства в Центральном районе. Начата реализация проекта комплексного развития территории в жилом образовании Оганер — выполнен демонтаж 10 недостроенных девятиэтажных домов.

Подведены итоги конкурса на разработку архитектурно–планировочной концепции реновации Норильска. Первое место заняла презентация консорциума под лидерством Высшей школы экономики. На Градостроительном совете одобрены варианты планировочного решения комплексного развития территории и архитектурно–художественного решения зданий школы в Оганере, поликлиники в районе Талнах. Заключены договоры на строительство четырёх домов в Центральном районе и районе Талнах. Строительство будет осуществлено до конца 2024 года.

Также продолжилась реализация мероприятий по ремонту, модернизации и строительству объектов жилищно–коммунального хозяйства, в том числе за счёт средств, поступающих от «Норникеля», в рамках исполнения мирового соглашения от 23 апреля 2021 года.

Кроме того, в 2022 году бюджетные инвестиции предусматривались на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, выполнение проектных работ для объектов автодорожного хозяйства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Стоит отметить, что в 2022 году в Норильске 19 субъектов предпринимательства получили статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

– Создание условий для стабильной работы бизнеса и появление новых рабочих мест, повышение качества предоставления услуг населению через объекты инфраструктуры, улучшение качественной структуры жилья и условий проживания граждан — всё это будет способствовать дальнейшему росту экономики и притоку инвестиций, — подчеркнул Дмитрий Карасев.