Строго по рецепту

Сообщество специалистов в разных областях медицины и управления во главе с министром Борисом Немиком обсудило развитие сферы медицины в нашем городе.

Темой разговора стали: перспективный план развития медучреждений Норильска, ориентированный фна комплексный план развития города в целом, кадровый вопрос, внедрение технологических новшеств как в стационарных, так и в амбулаторно–поликлинических учреждениях.

Были затронуты также вопросы финансового обеспечения программы обязательного медицинского страхования, подготовки среднего медицинского персонала, повышения безопасности и качества оказания медицинской помощи гражданам.

Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева подчеркнула необходимость готовить к работе в городской медицине норильскую молодёжь:

— Надо, чтобы ребята, закончившие норильскую школу, получив высшее образование в Красноярске, возвращались сюда и работали здесь качественно, как хорошие специалисты — в Оганерской больнице, в поликлиниках и других медучреждениях.

Медики рассмотрели итоги реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в период борьбы с коронавирусом, наметили планы с 2021 по 2023 год и в перспективе — до 2025 года. В этом году в Норильске стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она предусматривает ремонт поликлиник, приобретение медицинского оборудования для амбулаторно–поликлинического звена. Уже началась разработка проектно–сметной документации на капитальный ремонт детской больницы, провести его планируется до 2024 года — в краевом бюджете на эти цели предполагается заложить порядка 80 млн рублей.

Будет продолжена реализация программы развития межрайонной больницы в Оганере, в том числе приобретение медицинского оборудования для оказания помощи больным сердечно–сосудистыми заболеваниями, хирургического, эндоскопического, диагностического оборудования. В прошлом году на это было направлено порядка 400 млн рублей, благодаря чему в больнице появились современные компьютеры, томографы и другое оборудование для проведения специализированных высокотехнологичных операций.

В рамках визита в наш город прибыли главные внештатные специалисты по травматологии, эндоскопии, онкологии и сердечно–сосудистой хирургии. Они проводят здесь консультации и мастер–классы.

– Наша задача — сделать сферу медицины в Норильске конкурентоспособной, — сказал, подводя итоги беседы, глава краевого минздрава. — Мы выстраиваем план деятельности по разным профилям для того, чтобы максимально приблизить высокотехнологичную специализированную помощь к жителям Норильска. Чтобы норильчанам не нужно было для её получения выезжать за пределы родного города.