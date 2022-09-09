Строители будущего

– В ведение вашего управления входит программа межнационального взаимодействия. Какие мероприятия она включает?

– В первую очередь это заседания консультативного совета по делам национальностей при главе Норильска. Программа также включает организацию молодёжного форума «Мир единства молодёжи», проводимого с 2010 года. В этом году он пройдёт в преддверии Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября. Площадками для его проведения выступят молодёжные центры всех районов города.

А основным мероприятием программы был и остаётся фестиваль «Край — наш общий дом». О нём, мне кажется, наслышаны все горожане. Это мероприятие иного рода, на него приглашены все желающие. Традиционно будут открыты площадки национальных спортивных игр, концертов самодеятельных ансамблей, мастер–классы.

Вообще, с гордостью могу сказать, что национальные организации в Норильске активны и не только участвуют в городских форумах, но и в течение года проводят массу внутренних мероприятий. Кстати, благодарю наших коллег — управление общественных связей губернатора края за то, что шесть лет назад они включили «Заполярный Навруз» в региональную программу, благодаря чему мероприятие имеет краевое финансирование.

Профилактике возможных межнациональных и межэтнических разногласий также посвящён проект «Бери и действуй», в рамках которого девять школьных психологов занимаются профилактикой наркомании в молодёжной среде. Ещё одним из аспектов их работы является развитие у ребят межнационального согласия.

Также стоит отметить, что с этого года по решению главы города увеличен объём гранатовых средств на реализацию социальных проектов, направленных на развитие межнационального согласия. До 2022 года проект—победитель был только один, сумма гранта составляла 200 тыс. рублей, теперь их два, а сумма грантовой поддержки — 500 тыс. рублей для каждого.

– Новым «домом» для национальных общин станет помещение на ул. Кравца, 22. На какой стадии сегодня подготовка здания?

– Многие годы у наших национальных общин не было помещения. Теперь мы разместимся в здании на ул. Кравца, 22, — это территория Молодёжного центра Талнаха. Сегодня ведутся переговоры с УКРиС, чтобы сделать смету и определить необходимый для проведения ремонта объём бюджетных средств.

Конечно, решение это временное. В будущем будет либо построено новое здание, либо реконструировано уже имеющееся. Почти готова концепция помещения, в ходе заседания консультативного совета при главе Норильска в сентябре мы её презентуем и дополнительно обсудим с лидерами национально–культурных объединений.

– Ваше управление также работает с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО). Расскажите о грантовой программе для них.

– Мне приятно отметить, что здесь наблюдается позитивная динамика работы. Во–первых, в городе растёт число СОНКО: 10 лет назад их было 23,

сегодня — 107. Во–вторых, увеличивается и уровень поддержки их начинаний. Прежде для реализации социально значимых для города проектов выделялась субсидия двум проектам–победителям в сумме до 200 000 рублей каждому. С этого года администрация города увеличила грант, и теперь четыре проекта–победителя получат до 500 000 каждый. Проекты разноплановые и будут реализованы до конца года.

Один из них — от Федерации кроссфита Норильска, он посвящён ресоциализации, физическому и духовному становлению лиц, пребывающих в СИЗО. В прошлом году руководитель федерации Константин Кочан уже делал первые шаги в этом направлении, и мы увидели колоссальный отклик на его идею. Сегодня участники проекта расширяют горизонты, записывая видеоуроки, чтобы их потенциальные благополучатели могли продолжать тренировки дистанционно.

Ещё один проект–победитель представлен «Лествицей» и «Горлицей» и направлен на помощь проблемным категориям населения, например, людям, оставшимся без жилья, имеющим зависимости и т. д. Они проживают в этих центрах, проходят курс реабилитации и даже усилиями руководства центров трудоустраиваются. Мы понимаем, как важно поддержать возвращение людей к нормальной жизни. В нынешнем проекте «Лествица» и «Горлица» хотят организовать прачечный комплекс, который будет работать на внутренние нужды, а со временем начнёт оказывать услуги населению.

Третий проект — от организации ветеранов войны и труда — лазерный тир, где будут обучать юнармейцев, воспитанников военно–патриотического клуба «Диверсант». Это не просто времяпровождение для молодёжи, а возможность быть вовлечёнными в патриотическое движение.

Последний, но не по значимости, проект, вызвавший, кстати, у экспертного совета много эмоций в силу своей новизны, — радиоканал Таймыра. Благодаря ему охотники, рыболовы, тундровики смогут на определённой частоте поддерживать связь со службой спасения ГО и ЧС.

Если потребность в такой форме поддержки и число социально значимых для города проектов возрастут, мы будем обращаться к главе Норильска Дмитрию Карасеву по поводу увеличения грантового пула и числа победителей.

– Ваше управление также организует телефон доверия. Как сегодня работает эта служба?

– Постоянный номер экстренной психологической помощи работает в Норильске уже 22 года. Напомню, сначала там оказывали консультационную помощь тем, кто живёт с зависимыми людьми, а также молодёжи и подросткам, находящимся в критической ситуации. Сегодня психологи работают со всеми обращающимися.

Здесь трудятся профессионалы с колоссальным опытом. Это тяжкий труд, уверяю вас: каждый пропускает услышанное через себя. Порой они часами говорят с позвонившим, пытаясь помочь ему, иногда даже спасти его жизнь. И их работа даёт плоды.

– Какими активностями сегодня отмечается сама молодёжь Норильска?

– Молодёжная деятельность сегодня идёт по пяти флагманским программам и четырём инфраструктурным проектам. Чтобы структурировать их, принято решение впервые сформировать молодёжную коллегию при главе города. В неё входят и школьники, и студенты разных курсов, и работающая молодёжь. Очень приятно, что в нашем городе есть настоящие самородки, не только умеющие придумать идею, но и знающие, как её осуществить, и многие из них желают связать будущее с Норильском. В сентябре состоится первое заседание при главе Норильска, и начнётся работа над представленными членами коллегии проектами.

– Как тем временем функционирует молодёжный парламент города?

– Он претерпел изменения в положении о своём составе — с нового созыва в парламент будут входить помощники депутатов. В остальном парламент функционирует как и прежде. В настоящее время действует прежний состав, но после выборов в горсовет будут определены помощники вновь избранных парламентариев, они войдут в молодёжный парламент.

— Какие новые проекты в молодёжной среде будут запущены в ближайшее время?

– В начале декабря в Норильске состоится крупный межрегиональный молодёжный форум. Мы пригласим именитых тьюторов и модераторов, имеющих колоссальный опыт работы на подобных форумах. Выработанные на форуме решения лягут в основу стратегических направлений молодёжной политики города.

Хочу заметить, сегодня в Норильске многое делается для развития молодёжной среды, и это заметно. Комплексный план развития Норильска разрабатывался совместно с молодёжью: напомню, более года назад именно ЗГУ выступал площадкой проведения стратегической сессии, где презентовали стратегию развития города. Затем глава Норильска и его заместители, модераторы площадок отвечали на вопросы участников. Мы увидели стопроцентную включённость. Ребята поняли, как много зависит от них. В этом же мы видим и задачу молодёжной политики города — помочь молодому поколению включиться в будущее города, в котором ему предстоит жить.