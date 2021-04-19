Студенческие семьи могут рассчитывать на поддержку

При рождении ребёнка молодые родители в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» могут ежемесячно получать пособие в размере около 22 тысяч рублей. Сумма складывается из следующих выплат: за рождение первого ребёнка – 12 918 рублей, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 8 499 рублей и пособия на детей от 0 до 16 лет – 445 рублей. Итоговая сумма зависит от районного коэффициента.

Также молодые семьи могут рассчитывать на единовременную выплату при рождении ребёнка в размере 22 633 рубля.

«Кроме федеральных мер поддержки, в регионе действует и краевая инициатива. Если ребёнку от 1,5 до 3 лет не предоставлено место в детском саду, то семье, в которой оба родители – студенты, выплачивается ежемесячная компенсация в размере 4109 рублей», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Оформить выплаты молодые родители могут на портале госуслуг, в МФЦ или, обратившись в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства.